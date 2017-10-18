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18 октября 2017
15:16  18 октября 2017 0

Макс Фадеев опубликовал шорт-лист кандидаток в SEREBRO. В списке есть тюменка и екатеринбурженка

Максим Фадеев, фадеев максим
Через полтора месяца продюсер обещает назвать имя победительницы конкурсаФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер группы SEREBRO Макс Фадеев в Instagram объявил об окончании первого этапа кастинга по поиску новой солистки и опубликовал имена 20 претенденток, вошедших в шорт-лист. В список попали Таня Черноус из Тюмени и Настя Грибкова из Екатеринбурга.

Окончательный выбор продюсер планирует сделать с помощью пользователей соцсетей. Как сообщил Макс Фадеев, раз в два дня он будет выкладывать по пять роликов каждой из претенденток и по количеству комментариев в поддержку той или иной участницы будет принимать решение.

Сам кастинг был объявлен в связи с тем, что группу по состоянию здоровья покинула Полина Фаворская.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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