Через полтора месяца продюсер обещает назвать имя победительницы конкурса
Продюсер группы SEREBRO Макс Фадеев в Instagram объявил об окончании первого этапа кастинга по поиску новой солистки и опубликовал имена 20 претенденток, вошедших в шорт-лист. В список попали Таня Черноус из Тюмени и Настя Грибкова из Екатеринбурга.
Окончательный выбор продюсер планирует сделать с помощью пользователей соцсетей. Как сообщил Макс Фадеев, раз в два дня он будет выкладывать по пять роликов каждой из претенденток и по количеству комментариев в поддержку той или иной участницы будет принимать решение.
Сам кастинг был объявлен в связи с тем, что группу по состоянию здоровья покинула Полина Фаворская.