Полиция объяснила «обыски» в театре Джигарханяна

18:12 26 октября 2017 0

Правоохранители ищут пропавший паспорт артиста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники полиции пришли в театр Армена Джигарханяна из-за его заявления о краже паспорта. Это стало новым витком в скандале между народным артистом СССР и его молодой супругой.

Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Москве сообщает RT и напоминает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Актриса театра Ирина Лясковец подтвердила, что никаких обысков в учреждении не проходит, пишет телеканал 360.

Джигарханян сейчас разводится со своей третьей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской и подозревает её в желании отобрать его деньги. Ранее сообщалось, что он даже попал в больницу из-за постоянного стресса и, будучи на больничной койке, снял жену с управляющей должности в театре.