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26 октября 2017
18:12  26 октября 2017 0

Полиция объяснила «обыски» в театре Джигарханяна

Клипарт., паспорт, загранпаспорт
Правоохранители ищут пропавший паспорт артистаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники полиции пришли в театр Армена Джигарханяна из-за его заявления о краже паспорта. Это стало новым витком в скандале между народным артистом СССР и его молодой супругой.

Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Москве сообщает RT и напоминает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Актриса театра Ирина Лясковец подтвердила, что никаких обысков в учреждении не проходит, пишет телеканал 360.

Джигарханян сейчас разводится со своей третьей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской и подозревает её в желании отобрать его деньги. Ранее сообщалось, что он даже попал в больницу из-за постоянного стресса и, будучи на больничной койке, снял жену с управляющей должности в театре.

Иван Антонов
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