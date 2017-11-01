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01 ноября 2017
31 октября 2017
09:00  01 ноября 2017 1

Жертвами теракта в Нью-Йорке стали граждане Аргентины и Бельгии. Россияне не пострадали

5 аргентинцев погибли при теракте в Нью-ЙоркеФото: depositphotos.com © URA.RU

Жертвами теракта в Нью-Йорке стали пять граждан из Аргентины и один из Бельгии. Россияне при происшествии не пострадали.

МИД Аргентины сообщил о пяти погибших гражданах своей страны при теракте в Нью-Йорке, когда злоумышленник сначала въехал в толпу людей, а затем открыл по ним стрельбу.

«Наши глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Эрнана Мендосы, Диего Анджелини, Алехандро Пагникко, Ариэля Эрлия и Эрнана Ферручи», — передает сообщение ведомства RT.

Издание также добавляет, что глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс сообщил о гибели при теракте одного гражданина Бельгии. «Я глубоко опечален тем, что приходится объявить о бельгийце — жертве на Манхэттене. Я выражаю свои соболезнования семье и друзьям», — написал министр в своем Twitter.

Граждане из России в результате теракта не пострадали. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин.

«URA.RU» напоминает, что нью-йоркский террорист оставил записку, в которой поклялся в верности ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации. Предполагаемый исполнитель теракта оказался уроженцем Узбекистана.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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