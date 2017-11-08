Нацбанк Украины разрешил продать «дочку» Сбербанка бывшему вице-премьеру

Национальный банк Украины одобрил передачу «дочки» Сбербанка — VS Bank — миллионеру и бывшему вице-премьеру страны Сергею Тигипко.
Бизнесмен, как пишут «Известия», при помощи компании Bailican Limited купит 99,9% акций VS Bank. Такой ход Тигипко еще в конце сентября одобрил и Антимонопольный комитет Украины. Помимо этого, экс-политик контролирует киевские ТАСкомбанк и Универсал Банк, пишет РБК.
Ранее, напомним, сообщалось, что Сбербанк решил продать свои активы на Украине после введения Киевом санкций против банков с российским капиталом. Ограничения коснулись Сбербанка Украины, ВТБ, Проминвестбанка, VS Bank и БМ-Банка.
Во время президентства Виктора Януковича Сергей Тигипко был вице-премьером и министром социальной политики.