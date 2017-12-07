14:00 07 декабря 2017 0

Трофимов настаивает, что в Алапаевске ничего не случилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И. о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов отреагировал на заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой жестко разобраться с алапаевской больницей, где два дня гнил под лестницей труп умершего пациента. Об этом случае Скворцовой сообщил на правительственном часе депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

«Мы уже отчитывались по этому вопросу в Минздрав РФ. Рассказывали, что вся помощь оказывается своевременно и никто у нас под лестницами не гниет. Вчера мне звонили снова из министерства, и я подтвердил наш прежний ответ и то, что ситуация, о которой говорит депутат, не соответствует действительности. Ну если депутат в Москве только по интернету знает о том, что происходит в области, это плохо. Там в соседней колонке могло быть написано, что Билан умер — он и про это мог министра спросить», — прокомментировал ситуацию «URA.RU» Игорь Трофимов.

С ним категорически не согласен депутат Ионин. «На правительственном часе обсуждался вопрос, что пора уровень здравоохранения в регионах оценивать по тому, как оперативно работает скорая помощь. Я привел вопиющий пример, что к человеку с инсультом „скорая помощь“ отказалась ехать. Этот факт, надеюсь, Трофимов не станет отрицать? В результате мужчину привез на своей машине его друг, и это факт. Кроме того, Трофимов давно обещал прекратить так называемую оптимизацию, но разрушение системы здравоохранения продолжается, ничего не остановилось. До трети медицинских учреждений области либо закрыты, либо работают не на полную мощность. Еще недавно больного с инсультом приняли бы в артемовской больнице. Но сейчас там уволили, „оптимизировали“ врачей, и поэтому мужчину с инсультом отправили в Алапаевск, где он и умер. А гнил ли он под лестницей, выяснит следствие», — заявил «URA.RU» Дмитрий Ионин.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в больницу Алапаевска поступил житель поселка Егоршино с инсультом. Причем привез в больницу больного его друг, так как скорая помощь отказалась ехать за ним в отдаленный поселок. По словам родственников умершего, после смерти его тело положили под лестницу, где оно за два дня так сгнило, что хоронить пришлось в закрытом гробу. СКР проводит проверку.