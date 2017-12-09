Климкин назвал встречу с Лавровым «уникальной»

07:22 09 декабря 2017 0

Главы МИД России и Украины обсудили обмен пленными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе встречи тет-а-тет в Вене руководители внешнеполитических ведомств России и Украины обсудили вопрос обмена пленными в Донбассе. Об этом на странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Нам стоит реализовать это [обмен] в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких», — цитирует Климкина RT. Он также добавил, что встреча с Сергеем Лавровым была уникальной: «Мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ. В ближайшее время встречаться [с Лавровым] больше не планирую».

Встреча Павла Климкина и Сергея Лаврова стала первой за последние три года в формате «один на один», отмечает Nation News. Она состоялась в рамках заседания Совета министров ОБСЕ.