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09 декабря 2017
08 декабря 2017
07:22  09 декабря 2017 0

Климкин назвал встречу с Лавровым «уникальной»

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Главы МИД России и Украины обсудили обмен пленнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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В ходе встречи тет-а-тет в Вене руководители внешнеполитических ведомств России и Украины обсудили вопрос обмена пленными в Донбассе. Об этом на странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Нам стоит реализовать это [обмен] в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких», — цитирует Климкина RT. Он также добавил, что встреча с Сергеем Лавровым была уникальной: «Мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ. В ближайшее время встречаться [с Лавровым] больше не планирую».

Встреча Павла Климкина и Сергея Лаврова стала первой за последние три года в формате «один на один», отмечает Nation News. Она состоялась в рамках заседания Совета министров ОБСЕ.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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