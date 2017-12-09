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09 декабря 2017
08 декабря 2017
08:42  09 декабря 2017 0

Европа указала Украине на дискриминацию русского языка в законе об образовании

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, лекция, учеба, студенты, студенты на лекции
Новый закон «Об образовании» вступает в силу на Украине с 1 сентября 2018 годаФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война на Украине
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Венецианская комиссия Совета Европы порекомендовала властям Украины внести изменения в закон «Об образовании», запрещающий преподавание на любых языках, кроме украинского. Комиссия считает, что в законе содержится ряд двусмысленных положений.

Кроме того, по мнению комиссии, инициатива не дает необходимых указаний по части применения международных конституционных обязательств Украины. Несмотря на то что закон допускает использование польского, болгарского, румынского и венгерских языков, в нем не упоминается самый распространенный негосударственный язык страны — русский. Представители ЕС считают, что закон о преподавании в таком виде является дискриминационным по отношению к русскоговорящему населению Украины, передает ТАСС.

«Новый закон не дает решения для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка», — говорится в сообщении Венецианской комиссии.

Напомним, что с 1 сентября 2018 года на Украине вступает в силу новый закон «Об образовании». Согласно документу, в детских садах и начальных классах школ преподавание может проходить на языках национальных меньшинств при параллельном изучении украинского. С 5 класса использование любых языков за исключением государственного — запрещается. С сентября 2020 года обучение в школах Украины будет проходить только на украинском языке.

Ранее экс-депутат от партии «Свобода» Ирина Фарион посоветовала русскоговорящему населения Украины покинуть страну и перебраться в США. Позже МИД Украины сообщил, что в Закарпатской области наблюдается массовой отъезд этнических венгров, опасающихся нападок местных националистов.

Сергей Макеев
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