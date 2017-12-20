Сбербанк запустил новый сервис помощи для малого бизнеса

13:33 20 декабря 2017 0

Процесс регистрации нового предпринимателя станет гораздо быстрее и легче Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сбербанк запустил бесплатный сервис, способный существенно облегчить регистрацию малого бизнеса. Благодаря нововведению все необходимые документы будущие предприниматели смогут оформить в режиме онлайн.

Для регистрации клиенту нужно будет ответить всего на несколько вопросов в анкете, необходимые для корректного заполнения документов. Сервис объяснит разницу в системах налогообложения и поможет правильно указать виды деятельности. Начинающему бизнесмену останется лишь скачать и распечатать документы, а также оплатить госпошлину в любом отделении банка. Сервис также подскажет, в какое отделение налоговой инспекции следует обратиться.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития своего дела. Бесплатный онлайн-сервис помощи в подготовке пакета документов для регистрации бизнеса ИП или ООО доступен на сайте Сбербанка каждому», — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. «Этот сервис дополняет линейку наших решений, которые позволяют предпринимателям максимально упростить типовые процессы и освобождают время для решения бизнес-задач».