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20 декабря 2017
13:33  20 декабря 2017 0

Сбербанк запустил новый сервис помощи для малого бизнеса

Клипарты. Сургут , сбербанк
Процесс регистрации нового предпринимателя станет гораздо быстрее и легчеФото: Алексей Андронов © URA.RU

Сбербанк запустил бесплатный сервис, способный существенно облегчить регистрацию малого бизнеса. Благодаря нововведению все необходимые документы будущие предприниматели смогут оформить в режиме онлайн.

Для регистрации клиенту нужно будет ответить всего на несколько вопросов в анкете, необходимые для корректного заполнения документов. Сервис объяснит разницу в системах налогообложения и поможет правильно указать виды деятельности. Начинающему бизнесмену останется лишь скачать и распечатать документы, а также оплатить госпошлину в любом отделении банка. Сервис также подскажет, в какое отделение налоговой инспекции следует обратиться.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития своего дела. Бесплатный онлайн-сервис помощи в подготовке пакета документов для регистрации бизнеса ИП или ООО доступен на сайте Сбербанка каждому», — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. «Этот сервис дополняет линейку наших решений, которые позволяют предпринимателям максимально упростить типовые процессы и освобождают время для решения бизнес-задач».

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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