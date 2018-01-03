Пользователи соцсетей обратили внимание на новогодний наряд супруги президента США Меланьи Трамп, который она выбрала для вечеринки в Мар-а-Лаго. Комментаторы раскритиковали ее блестящее розовое платье, расшитое цветами.
«Платье от Erdem продается за 5 500 долларов в люксовом бутике Browns. На ком оно смотрится лучше всего? 1) На пасхальном кролике 2) В качестве занавески для душа 3) На Данай Гурира 4) На Меланье Трамп», — написал в Twitter пользователь @OFDHILLARY2016 и опубликовал ироничный коллаж.
Ряд комментаторов сравнил платье со скатертью и покрывалом для кровати. «Ахах, вы видели платье, которое Меланья надела на Новый год? Ткань выглядит так, будто оно было сделано из скатерти, купленной в одном из китайских магазинов…для нуворишей», — написала @CorbeilFran. При этом часть пользователей в Сети оценил вкус супруги президента США, одобрив ее выбор наряда.