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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
20:51  03 января 2018 4

В Сети высмеяли платье жены Трампа: «Скатерть или занавеска?» ФОТО

Пользователи раскритиковали смелый выбор Меланьи ТрампФото: Twitter @OFDHILLARY2016

Пользователи соцсетей обратили внимание на новогодний наряд супруги президента США Меланьи Трамп, который она выбрала для вечеринки в Мар-а-Лаго. Комментаторы раскритиковали ее блестящее розовое платье, расшитое цветами.

«Платье от Erdem продается за 5 500 долларов в люксовом бутике Browns. На ком оно смотрится лучше всего? 1) На пасхальном кролике 2) В качестве занавески для душа 3) На Данай Гурира 4) На Меланье Трамп», — написал в Twitter пользователь @OFDHILLARY2016 и опубликовал ироничный коллаж.

Ряд комментаторов сравнил платье со скатертью и покрывалом для кровати. «Ахах, вы видели платье, которое Меланья надела на Новый год? Ткань выглядит так, будто оно было сделано из скатерти, купленной в одном из китайских магазинов…для нуворишей», — написала @CorbeilFran. При этом часть пользователей в Сети оценил вкус супруги президента США, одобрив ее выбор наряда.

Юрий Викторов
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