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06 января 2018
15:49  06 января 2018 0

Поклонская рассказала о своем гражданстве: «Поражаюсь „заботе“ депутатов»

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Она призналась, что имеет только российское гражданствоФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о том, что не нарушала законы Украины и имеет только российское гражданство. Она отреагировала на запрос депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко в миграционную службу страны.

«Поражаюсь Верховной Рады Украины и их „нежеланием расстаться“ со мной», — подчеркнула она в Facebook и разъяснила ситуацию.

«Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013—2014 гг. и захватившими власть», — отметила Наталья Поклонская.

По ее словам, народы России и Украины неделимы. Депутат Госдумы порекомендовала депутатам Верховной рады «разобраться со своим американским гражданством».

Как писало «URA.RU» ранее, украинский депутат считает, что Поклонская не смогла бы избраться депутатом Госдумы без российского паспорта. По его мнению, наличие российского паспорта уже является поводом для лишения экс-прокурора Крыма украинского гражданства.

Юрий Викторов
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