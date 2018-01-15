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15 января 2018
Главные новости 
15:49  15 января 2018 0

Ученые из Тюмени и Южной Кореи взялись за изучение ямальских мумий

Мумии
Мумифицированные останки из десяти захоронений с Ямала отправились в ТюменьФото: Алена Полозова © URA.RU

Мумифицированные останки женщины, найденные летом 2017 года на территории средневекового некрополя «Зеленый Яр» на Ямале, будут изучены в Институте проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН в Тюмени совместно со специалистами Сеульского национального университета из Южной Корреи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника научного центра изучения Арктики Александра Гусева.

«Полевой сезон 2017 года можно считать поистине удачным для археологов Ямала, так как в ходе работ были обнаружены не только изделия из бронзы и серебра, но и впервые зафиксированы женские захоронения, чего не наблюдалось ранее: было обнаружено женское захоронение с уникально сохранившимися мумифицированными останками женщины. Все останки были направлены в ИПОС СО РАН для дальнейшего хранения и изучения с учеными Сеульского университета», — сказал собеседник агентства.

Гусева добавляет, что всего во время летних раскопок было вскрыто 10 погребений, относящихся к позднему могильнику XIII века н. э. В Тюмень отправлены останки найденного ребенка, которому, предположительно, было около полугода, а также останки взрослого мужчины.

Вячеслав Егоров
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