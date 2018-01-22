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22 января 2018
14:48  22 января 2018 4

В Москве студента колледжа ограбили на семь млн рублей

Студент возил деньги в багажнике автомобиляФото: Рixabay

У студента московского колледжа и его друзей грабители отобрали ценные вещи, а из его автомобиля забрали почти 7 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, молодой человек обратился в полицию за помощью сразу после ограбления.

Нападение на студентов произошло утром в районе улицы 1-я Сестрорецкая. Трое неизвестных на внедорожнике Toyota Land Cruiser перегородили проезд автомобилю Nissan, в котором ехали друзья. Злоумышленники заявили, что студенты ранее совершили ДТП, и заставили их выйти из машины, сообщает «Лента.ру».

Напавшие избили молодых людей и отобрали у них сотовые телефоны и часы. Кроме того, преступники забрали из автомобиля 6,875 миллиона рублей. В полиции возбуждено уголовное дело о грабеже.

Нина Калинина
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