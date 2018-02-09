Делом о гибели в Прикамье уральского солдата-срочника заинтересовалась омбудсмен РФ

20:24 09 февраля 2018 4

Солдат-срочник из Магнитогорска был найден мертвым в начале января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова получит все документы по делу о гибели солдата-срочника из Магнитогорска на пермской авиабазе «Сокол». За последние пять лет в этой части погибли три призывника с южного Урала.

Широкою огласку происшествие получило, в том числе, благодаря письму губернатора Челябинской области Бориса Дубровского министру обороны Сергею Шойгу, в котором он просит взять под контроль ситуацию на печально известной авиабазе. Теперь делом солдата-срочника займется и Татьяна Москалькова. «Сегодня поступил звонок из аппарата уполномоченного, попросили предоставить все документы. В частности, будет направлена копия служебного доклада командующего. Совместно с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой мы намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении командиров роты и взвода», — рассказал порталу 59.ru юрист организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалёв.

Уроженец Магнитогорска Рустам Авазов был найден в душевой казармы воинской части №88503 в поселке Сокол Пермского края 5 января. Независимая экспертиза показала наличие гематом на теле солдата. Ранее «URA.RU» сообщало, что в деле погибшего солдата из Магнитогорска появились двое подозреваемых в доведении молодого человека до самоубийства. При этом родственники солдата считают, что имело место убийство, а не суицид.