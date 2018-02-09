{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 февраля 2018
09 февраля 2018
20:24  09 февраля 2018 4

Делом о гибели в Прикамье уральского солдата-срочника заинтересовалась омбудсмен РФ

Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., солдат, спецназ, боец, автомат, оружие
Солдат-срочник из Магнитогорска был найден мертвым в начале январяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова получит все документы по делу о гибели солдата-срочника из Магнитогорска на пермской авиабазе «Сокол». За последние пять лет в этой части погибли три призывника с южного Урала.

Широкою огласку происшествие получило, в том числе, благодаря письму губернатора Челябинской области Бориса Дубровского министру обороны Сергею Шойгу, в котором он просит взять под контроль ситуацию на печально известной авиабазе. Теперь делом солдата-срочника займется и Татьяна Москалькова. «Сегодня поступил звонок из аппарата уполномоченного, попросили предоставить все документы. В частности, будет направлена копия служебного доклада командующего. Совместно с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой мы намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении командиров роты и взвода», — рассказал порталу 59.ru юрист организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалёв.

Уроженец Магнитогорска Рустам Авазов был найден в душевой казармы воинской части №88503 в поселке Сокол Пермского края 5 января. Независимая экспертиза показала наличие гематом на теле солдата. Ранее «URA.RU» сообщало, что в деле погибшего солдата из Магнитогорска появились двое подозреваемых в доведении молодого человека до самоубийства. При этом родственники солдата считают, что имело место убийство, а не суицид.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров