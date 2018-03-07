За год число мультимиллионеров в России увеличилось почти на треть

21:47 07 марта 2018 0

Российские мультимиллионеры богатеют несмотря на санкции Фото: Ken Teegardin/Flickr

В России на 27 процентов увеличилось число мультимиллионеров. Согласно исследованию консалтинговой компании Knight Frank, к концу 2017 года свыше 38 тысяч россиян имели на своих счетах пять и более миллионов долларов.

В общей сложности ультрабогатые граждане России владеют 1,2 триллиона рублей, что составляет свыше 70 процентов национального ВВП. 2620 россиян по итогам работы американских аналитиков были включены в число ультрабогачей. К этой категории относятся люди, обладающие состояние в 50 миллионов долларов и выше. Число наших соотечественников, располагающих такими суммами, в прошедшем году также выросло: таковых нашлось 220 человек, что на 22 процента больше, чем годом ранее. Интересно, что больше половины ультрабогатых людей из стран бывшего СССР имеют двойное гражданство.

Несмотря на внушительные финансовые достижения богатых россиян, их число в пятилетней перспективе (с 2012 по 2017 годы) все равно уменьшается. За пять лет количество российских мультимиллионеров сократилось на 35 процентов. По этому показателю Россия пропустила вперед лишь Колумбию. Отметим, что наибольшее количество ультрабогачей проживает в США (1830), Китае (490) и ФРГ (430). Совокупно мультимиллионеры владеют более чем 470 миллиардами долларов.



Ранее журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых людей мира. В престижном списке оказались 102 россиянина, в том числе — уральские бизнесмены. Самым состоятельным из них оказался основной владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг: с состоянием в 12,4 млрд долларов он занял 99 место.