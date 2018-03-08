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08 марта 2018
11:11  08 марта 2018 36

Панин сбежал из России в неизвестном направлении. ВИДЕО

Панин Алексей, панин алексей
Актер попрощался со зрителями в аэропортуФото: Кадр из фильма «Мираж»

Актер Алексей Панин в Instagram опубликовал прощальное видео. Вместе с дочерью он решил уехать из страны.

«Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты. И валим, прям быстро», — заявил актер. Куда именно он намерен уехать, актер не уточнил.

Панин прославился рядом скандалов. Последним из них стала история с возмутившим россиян заявлением жителя Канады Алексея Серебрякова про национальную идею России. Тогда Панин оказался в числе немногих, кто поддержал коллегу, обматерив его критиков.

Виктор Жуков
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