Актер попрощался со зрителями в аэропорту
Актер Алексей Панин в Instagram опубликовал прощальное видео. Вместе с дочерью он решил уехать из страны.
«Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты. И валим, прям быстро», — заявил актер. Куда именно он намерен уехать, актер не уточнил.
Панин прославился рядом скандалов. Последним из них стала история с возмутившим россиян заявлением жителя Канады Алексея Серебрякова про национальную идею России. Тогда Панин оказался в числе немногих, кто поддержал коллегу, обматерив его критиков.