Эксперты призывают ввести уголовную ответственность за распространение фейков

Без специальных мер уголовно-правового характера остановить вбросы фейковых новостей едва ли возможно, заявляют эксперты. По их мнению, необходимо ввести соответствующую норму в российский Уголовный кодекс.
Сейчас за распространение заведомо ложной информации в интернете ответственность в России не установлена, пишет портал РАПСИ. Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян считает, что в УК РФ нужна специальная норма, по которой бы отвечали распространители фейков, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в стране. При этом нужно учитывать случаи, когда человек распространяет ложную информацию, сам находясь в заблуждении, и делает это без всякого злого умысла.
«В России отсутствует как таковая система ответственности за введение людей в информационное заблуждение. Ответственность может наступать в том случае, если введение в заблуждение связано с посягательством на какие-то институты, охраняемые законом», — отметил Андрей Самойлов из бюро «Резник, Гагарин и партнеры».
При этом эксперт считает, что новые меры не должны превращаться в цензуру. «Если они посягают на охраняемые уголовным или административным законом институты — привлекать к ответственности виновных. Остановить же как таковое распространение фейковых новостей невозможно», — говорит Самойлов. По его словам, «для этого придется создавать некую систему контроля достоверности, что означает цензуру».