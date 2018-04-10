ФСБ предотвратила теракты в день президентских выборов

ФСБ предотвратила шесть терактов на стадии подготовки, часть из которых планировалось осуществить на избирательных участках Башкирии и Ингушетии в день выборов президента РФ. Также террористы планировали атаку в торговом центре Саратова, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
Как отмечает Nation News, сотрудники спецслужб ликвидировали при попытке задержания двоих боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Также Бортников озвучил промежуточные результаты работы ведомства в 2018 году. «Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников», — цитирует руководителя ФСБ «Федеральное агентство новостей».
Ранее Александр Бортников заявил, что международные террористы пользуются IT-технологиями для финансирования работы незаконных групп и управления ими. Часто боевики прибегают к услугам хакеров и даже организуют собственные кибер-подразделения, писало «URA.RU». Отмечалось, что за 2017 год в России в полтора раза возросло число осужденных по террористическим и экстремистским статьям, передавал портал Vse42.ru.