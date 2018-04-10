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10 апреля 2018
13:48  10 апреля 2018 2

ФСБ предотвратила теракты в день президентских выборов

ФСБ, фсб, силовики, офицер, военные, оружие, нападение, терроризм
Спецслужбы нейтрализовали боевиков террористической группировкиФото: depositphotos.com © URA.RU

ФСБ предотвратила шесть терактов на стадии подготовки, часть из которых планировалось осуществить на избирательных участках Башкирии и Ингушетии в день выборов президента РФ. Также террористы планировали атаку в торговом центре Саратова, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

Как отмечает Nation News, сотрудники спецслужб ликвидировали при попытке задержания двоих боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Также Бортников озвучил промежуточные результаты работы ведомства в 2018 году. «Пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников», — цитирует руководителя ФСБ «Федеральное агентство новостей».

Ранее Александр Бортников заявил, что международные террористы пользуются IT-технологиями для финансирования работы незаконных групп и управления ими. Часто боевики прибегают к услугам хакеров и даже организуют собственные кибер-подразделения, писало «URA.RU». Отмечалось, что за 2017 год в России в полтора раза возросло число осужденных по террористическим и экстремистским статьям, передавал портал Vse42.ru.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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