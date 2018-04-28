Женщина выиграла суд, чтобы ходить в туалет

Жительнице Омска пришлось судиться для того, чтобы попасть в душ и туалет. В течение четырех месяцев после покупки комнаты в общежитии она не могла находиться в местах общего пользования из-за действий соседей.
Дабы отстоять свое право, 32-летняя омичка направилась в суд, где заявила, что о нормальном проживании в комнате не может быть и речи. Соседи, в свою очередь, отмечали, что закрыли доступ к благам цивилизации, потому что женщина купила себе комнату без санузла, и ее жилье не имеет отношения к местам общего пользования их секции, пишет «Омск-Информ».
Суд встал на сторону пострадавшей и постановил открыть доступ в места общего пользования. В компенсации морального вреда, на которую также претендовала пострадавшая, было отказано. Соседи уже воспользовались своим правом на обжалование этого решения, в чем им было отказано. Решение вступило в законную силу. Если соседи так и не откроют доступ к туалету и душу, в дело придется вмешиваться судебным приставам.