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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:57  28 апреля 2018 0

Женщина выиграла суд, чтобы ходить в туалет

Сравнение старой и новой студии телекомпании
Пользоваться благами цивилизации омичка не могла четыре месяцаФото: Анна Майорова © URA.RU

Жительнице Омска пришлось судиться для того, чтобы попасть в душ и туалет. В течение четырех месяцев после покупки комнаты в общежитии она не могла находиться в местах общего пользования из-за действий соседей.

Дабы отстоять свое право, 32-летняя омичка направилась в суд, где заявила, что о нормальном проживании в комнате не может быть и речи. Соседи, в свою очередь, отмечали, что закрыли доступ к благам цивилизации, потому что женщина купила себе комнату без санузла, и ее жилье не имеет отношения к местам общего пользования их секции, пишет «Омск-Информ».

Суд встал на сторону пострадавшей и постановил открыть доступ в места общего пользования. В компенсации морального вреда, на которую также претендовала пострадавшая, было отказано. Соседи уже воспользовались своим правом на обжалование этого решения, в чем им было отказано. Решение вступило в законную силу. Если соседи так и не откроют доступ к туалету и душу, в дело придется вмешиваться судебным приставам.

Наталья Ельцова
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