Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 19:42
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Артистка находится в нормальном состоянииФото: kino-teatr.ru

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована. Она проходит плановое обследование.

«Бари Каримович [Алибасов, супруг актрисы] эту ситуацию не комментирует. Лидия Федосеева-Шукшина в нормальном состоянии, ничего не парализовало, просто проходит плановое обследование», — заявил РБК помощник Алибасова Сергей Моцарь.

По данным Starhit, после выхода из больницы 80-летняя актриса улетела в Испанию, где проходил кинофестиваль. При этом после того, как она вернулась в Россию, ее снова положили в клинику.

В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за повышенного давления и острого инфаркта. Но ее родственники не подтвердили подозрение на инфаркт у актрисы.

Артистка сыграла в более чем 80 фильмах, она известна российскому зрителю по кинолентам «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другим картинам.

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