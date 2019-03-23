Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована. Она проходит плановое обследование.
«Бари Каримович [Алибасов, супруг актрисы] эту ситуацию не комментирует. Лидия Федосеева-Шукшина в нормальном состоянии, ничего не парализовало, просто проходит плановое обследование», — заявил РБК помощник Алибасова Сергей Моцарь.
По данным Starhit, после выхода из больницы 80-летняя актриса улетела в Испанию, где проходил кинофестиваль. При этом после того, как она вернулась в Россию, ее снова положили в клинику.
В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за повышенного давления и острого инфаркта. Но ее родственники не подтвердили подозрение на инфаркт у актрисы.
Артистка сыграла в более чем 80 фильмах, она известна российскому зрителю по кинолентам «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другим картинам.