Бывший управделами Росселя прилетел на допрос в Екатеринбург

Капчук (на фото) обвиняет Туруновского в хищении госимущества Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург на суд по делу уральского бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука прилетел Сергей Туруновский — бывший управделами администрации губернатора времен Эдуард Росселя. «Сегодня-завтра» экс-чиновник может быть допрошен в качестве свидетеля обвинения, сказал «URA.RU» Капчук.

По словам Капчука, он случайно встретил Туруновского на борту самолета 1 апреля. «Не стал с ним здороваться, чтобы меня потом не обвинили в давлении на свидетелей, просто издалека зафиксировал, — сказал Капчук. — Возможно, Туруновский будет сегодня сразу допрошен Верх-Исетским райсудом и покинет Екатеринбург. Но есть вероятность, что ему придется задержаться до завтра».

Капчук отметил, что визит Туруновского — отличная возможность для местных силовиков пообщаться с ним. Уральский бизнесмен подал в полицию заявление на бывшего чиновника, обвинив его в хищении госимущества в 1996—2009 годах. Полиция дважды отказалась возбуждать уголовное дело, но оба раза Капчуку удавалось отменить решение через прокуратуру. «В настоящее время я попросил передать дело в следственный комитет, результатов пока не знаю», — отметил Капчук.

Напомним, Верх-Исетский районный суд рассматривает уголовное дело против Сергея Капчука по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Оно возбуждено в 2001 году. Капчука обвиняли в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Сам Капчук заявлял, что уголовное дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Бизнесмен вернулся в РФ после 15 лет эмиграции в Лондоне с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова.