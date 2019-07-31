Верховный суд объяснил, как наказать соседей, которые затопили квартиру

Россияне могут отсудить у соседей, затопивших их квартиру, солидную денежную компенсацию, размер которой в отдельных случаях может превышать полмиллиона рублей. Это следует из подробных разъяснений Верховного суда РФ по итогам одного из подобных споров.
«Если дело дошло до суда, то пострадавший должен доказать факт коммунальной аварии, установить источник залива и обосновать в денежном эквиваленте причиненный его имуществу ущерб. Все остальное придется подтверждать виновнику аварии, то есть ответчику», — приводит «Российская газета» рекомендации ВС РФ.
В ходе разбирательства суды должны первым делом установить настоящие причины возникшей аварии с помощью экспертиз. После этого суд принимает решение, насколько обоснованы требования пострадавшего гражданина о компенсации. Теоретически с нерадивых соседей в судебном порядке можно взыскать не менее 400-500 тысяч рублей. Это зависит от ущерба, нанесенного затопленной квартире.
Ранее жительница Екатеринбурга сумела отсудить у управляющей компании полмиллиона рублей. По вине коммунальщиков горячей водой затопило квартиру женщины. Горожанка по решению суда получит 507 тысяч рублей. УК не только возместит причиненный ущерб, но и оплатит штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки.