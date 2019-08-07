Любимую дачу Брежнева в Крыму купили за 1,2 млрд рублей

Леонид Брежнев отдыхал в Крыму на даче с личным пляжем Фото: wikipedia.org

Неизвестные россияне приобрели любимую дачу бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева за 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

«Госдача „Глициния“ была продана за один миллиард двести тысяч рублей. Юридическое лицо — россияне», — поделилась с РИА «Новости» Анюхина. Она уточнила, что покупка состоялась примерно месяц назад.

Здание было построено в 1955 году для отдыха первых лиц СССР. Она расположена на 1-й береговой линии и имеет собственный пляж протяженностью 700 метров, уточняет « Федеральное агентство новостей ». В самой даче расположены четырнадцать комнат, столовая на сорок гостей, каминный зал и бассейн с подогревом.

С 90-х годов «Глициния» не раз становилась причиной судебных тяжб, чтобы решить, кому она должна принадлежать. Еще в середине 2000-х, когда Крым входил в состав Украины, госдача СССР должна была стать резиденцией президента России Владимира Путина. С 2014 года «Глициния» принадлежала Федеральной службе охраны, а потом была передана министерству имущественных и земельных отношений республики, напоминает сайт VSE24.Ru. Весной 2019 году Госсовет Крыма выставил здание на продажу.