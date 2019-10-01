Канделаки заступилась за модель, которая устроила откровенную фотосессию в полиции

Гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки заступилась за московскую модель, которая устроила откровенную фотосессию в Тверском ОВД. Снимки, по ее мнению, являются «невинной шалостью» по сравнению с сериалами про милицию.
«Если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более чем невинная шалость, которая сделана в духе современного тренда на сильных и сексапильных женщин», — написала Канделаки в воем telegram-канале, отметив, что полицейская форма отлично сидит на модели.
Ранее стало известно, что московская модель устроила фотосессию в форме сотрудника МВД в одном из отделений столичной полиции. Снимки опубликованы в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». После публикации этой информации в СМИ правоохранители начали проверку.