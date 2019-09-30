29 сентября 2019

В Москве модель устроила откровенную фотосессию в отделе полиции. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
Московская полиция проводит проверкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одном из московских отделов полиции девушка устроила фотосессию в форме сотрудника МВД. Снимки опубликованы в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». Сами правоохранители уже обратили внимание на фотографии и начали проверку.

Как выяснилось, фотосессия состоялась в Тверском ОВД. На фото — молодая девушка в форме, которая то собирает на полу разбросанные документы, то сидит в наполовину расстегнутой рубашке, положив ноги на стол. Как пишут пользователи, участница фотосессии — модель и блогер Алина Тапилина. Ее сестра якобы работает в полиции. В московском главке МВД начали проверку.

«В связи с появлением на ряде интернет-ресурсов публикации с фотографиями с девушкой в форменном обмундировании полицейскими по городу Москве проводится проверка», — сообщил представитель ведомства телеканалу 360.

Фото: скриншот публикации в группе «Омбудсмен полиции»

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© Служба новостей «URA.RU»
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