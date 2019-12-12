Россия впервые с начала санкций заняла денег у Запада

России одобрили кредит в 500 миллионов долларов в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Крупнейшими акционерами АБИИ считаются Индия, Китай и ряд западных стран, которые в совокупности имеют 25% акций банка.
«Выдача кредита России была бы встречена в штыки в других международных институтах, но в АБИИ, куда входят 75 государств, западные стран вынуждены считаться с мнением остального мира», — цитирует заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина Lenta.ru.
Помимо представителей Азии, в работе АБИИ принимают участие такие страны, как Великобритания, Франция и Канада. России впервые за пять лет с момента начала ведения санкций удалось занять у западных стран.
В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что сумма займа банка для России оказалась ниже, чем была бы в форме суверенных еврооблигаций. Часть займа планируется направить на реконструкцию участка трассы Р-21 «Кола». Эта дорога соединяет Санкт-Петербург с Петрозаводском и Мурманском. Остальная часть денег также пойдет на развитие дорожной инфраструктуры, однако конкретные цели пока не намечены.
Ранее министерство финансов США ввело санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере, напоминает RT. На пресс-конференции председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции, передает «