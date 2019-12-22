США нашли виновных в «пролитой крови» сирийцев

Майк Помпео решил выступить с новым антироссийским заявлением Фото: Википедия

новость из сюжета Война в Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ответственность за «пролитую кровь» сирийцев будет лежать на России и Китае, наложивших вето на проект резолюции Совбеза ООН о продлении механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

«Решение РФ и КНР наложить вето на резолюцию Совбеза, позволяющую доставить гуманитарную помощь миллионам сирийцев, достойно сожаления», — цитирует главу американского внешнеполитического ведомства агентство Reuters.

По мнению Помпео, сирийский народ и весь цивилизованный мир ни в коем случае не должны забывать этот «позорный поступок» российских и китайских властей. «Россия и Китай решили сделать политическое заявление, выступив против этой резолюции, теперь вы ответственны за пролитую кровь», — сказал госсекретарь США.

Ранее Россия действительно наложила вето на проект резолюции по Сирии, который в Совете Безопасности ООН был предложен Бельгией, Германией и Кувейтом. Помимо РФ, Китай также не поддержал данную резолюцию.

Воздушно-космические силы РФ начали операцию в Сирии 30 сентября 2015 года по приказу, отданному президентом Владимиром Путиным по просьбе сирийской стороны. Последний оплот ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») на юге Сирии был ликвидирован еще к началу августа минувшего года. В июле Минобороны РФ представило запрещенные кассетные бомбы на выставке о войне в Сирии. Ранее военное ведомство категорически отрицало, что российские Вооруженные силы применяли эти бомбы в ходе конфликта в Сирии.