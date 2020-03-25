Россияне обрушили сайт Кремля после обращения Путина к нации по коронавирусу. СКРИН

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом на сайт КремляФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В работе официального сайта администрации президента РФ 25 марта наблюдаются перебои. На это обратили внимание читатели URA.RU.

Проблемы с доступом на сайт пользователи начали испытывать около 20:30 по московскому времени. Периодически вместо сайта они видели сообщение об ошибке. Проблему можно было заметить как в полной, так и в мобильной версии сайта.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. В частности, он объявил следующую неделю нерабочей, сообщил о переносе голосования по Конституции и предложил дать отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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