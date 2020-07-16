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Первую десятку списка, по данным издания, замыкают директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы. В топ-50 также оказались SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.

В рамках исследования ведомство проанализировало порядка 120 тысяч вакансий, опубликованных в апреле—мае на коммерческих сервисах по поиску работы. Результат — самым большим спросом в стране в этот период пользовались врачи. «На втором месте по популярности оказались грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвертом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители», — пишет газета « Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Минэкономразвития РФ представило рейтинг самых популярных профессий у работодателей. Список возглавили врачи, грузчики и программисты. Это следует из результатов анализа вакансий за май этого года.

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