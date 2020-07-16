15 июля 2020

Грузчики стали самыми нужными работниками в РФ после врачей. Рейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, гуманитарная помощь, груз, разгрузка, грузовой терминал, грузчик, работа грузчика
Минэкономразвития составило топ-50 самых популярных профессий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития РФ представило рейтинг самых популярных профессий у работодателей. Список возглавили врачи, грузчики и программисты. Это следует из результатов анализа вакансий за май этого года.

В рамках исследования ведомство проанализировало порядка 120 тысяч вакансий, опубликованных в апреле—мае на коммерческих сервисах по поиску работы. Результат — самым большим спросом в стране в этот период пользовались врачи. «На втором месте по популярности оказались грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвертом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители», — пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Первую десятку списка, по данным издания, замыкают директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы. В топ-50 также оказались SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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