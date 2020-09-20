На фото с умершим Михаилом Борисовым заметили странное совпадение

На последнем снимке Легкоступовой нашли мистическое совпадение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль заметила мистическое совпадение на последнем снимке матери с телеведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым. Об этом заявил адвокат артистки Сергей Жорин.

«Это было буквально незадолго до смерти, перед вот этими трагичными празднованиями бракосочетания», — передает «Пятый канал» слова Жорина. Адвокат отметил, что у Бриль появились какие-то мысли о мистическом стечении обстоятельств.

Ведущий еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в больнице. Борисов заведовал кафедрой режиссуры и ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались успехом. Он воспитал целое поколение российских актеров, среди которых Александр Олешко, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Андрей Соколов и многие другие.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55 году жизни. Она впала в кому после травмы головы. Певицу нашла в квартире дочь. До этого Легкоступова несколько дней не выходила на связь и употребляла алкоголь вместе со своим мужем, чемпионом России по парусным гонкам Юрием Фирсовым. Сейчас его разыскивают.

Анетта Бриль поделилась последним прижизненным фото матери instagram Анетты Бриль