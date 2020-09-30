В Госдуме требуют жестче наказывать нарушителей масочного режима

Нарушителей масочного режима в России нужно сильнее наказывать. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Николай Говорин.
«Должны быть меры воздействия на нерадивых людей, которые не понимают или игнорируют нормы, выработанные специалистами, экспертами, учеными», — сказал он в интервью «Радио 1». По мнению парламентария, поднимать штрафы не стоит, но человек обязательно должен быть ему подвергнут. В настоящий момент штраф за нарушение масочного режима составляет пять тысяч рублей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне роста количества новых случаев коронавируса идет подготовка системы здравоохранения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, большинство заболевших COVID-19 не соблюдали масочный режим, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в