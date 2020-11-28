Беременные находятся в группе риска по коронавирусу Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Санкт-Петербурге удалось спасти малыша у заболевшей коронавирусом беременной женщины. Однако она сама и вся ее семья умерли меньше, чем за неделю от инфекции.

«В Петербурге от коронавируса за четыре дня погибла целая семья: отец 64 лет, мать 61 года и их 36-летняя дочь. Молодая женщина была на 32-й неделе беременности. Ребенка, которого она носила, спасли врачи Боткинской больницы», — сообщает «Фонтанка». На тот момент его маму подключили к аппарату ИВЛ, а сейчас он остался в Санкт-Петербурге один.

Двоюродная сестра погибшей поясняет, что беременная ходила к своему отцу в больницу вместе с мамой, когда ему делали операцию на сердце. Как предполагает родственница, именно там вся семья заразилась коронавирусом.

Ранее в Санкт-Петербурге был зафиксирован только один случай смерти беременной женщины от коронавируса, однако тогда ребенок не выжил. Акушеры-гинекологи ставят беременных в группу риска, пишет « Царьград ». При этом американский центр по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что беременные чаще других женщин-пациентов умирают от коронавируса, передает «Национальная служба новостей».