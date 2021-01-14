Людям с хроническими заболеваниями можно будет прививаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 января, — 405-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 321-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 1 351 256, достигнув отметки в 93 476 114. Выздороветь из них удалось 65 525 453 пациентам (+787 837 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2 001 085 человек (+27 807).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 23 836 550 американцев. Следом идут Индия (10 528 346) и Бразилия (8 326 115). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 495 816.

Вакцина и лекарство

Людям с хроническими заболеваниями не запрещено прививаться от коронавируса, если нет острой стадии, рассказал URA.RU вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Чумаков. Однако к вакцинации нужно подготовиться: иметь под рукой медикаменты, чтобы преодолеть последствия.

Россияне смогут получить препараты производства Pfizer, если компания зарегистрируется в РФ, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Из-за отсутствия регистрации Росздравнадзор запретил частным клиникам применять продукты Pfizer.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал российские регионы провести подготовительную работу для начала массовой прививочной кампании. За эту неделю в российские регионы поступило более 600 тысяч доз, до конца января ожидается еще порядка двух миллионов.

Коронавирус в России

В Москве карантинные ограничения смягчат не только для тех, кто привился, но и для тех, кто переболел COVID и имеет антитела. Как заявил мэр города Сергей Собянин, система послаблений сейчас находится в разработке.

Путин признал, что невозможно точно предугадать, как дальше будет мутировать коронавирус. Из-за этого коечный фонд в регионах президент порекомендовал распределять грамотно, не допуская перегрузок.

В России зарегистрирована первая тест-система, которая позволяет узнать, болен человек COVID-19 или гриппом, или же является носителем сразу обоих вирусов. Ее разработчик уже готовится поставлять первые партии в лаборатории.

Повторное заболевание COVID-19 возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления, считает иммунолог Николай Крючков. Он выделил пять условий для этого.

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении SARS-CoV-2. Об этом свидетельствует непредсказуемость течения эпидемии. Международная группа ученых также не исключает, что вирус мог попасть в окружающую среду в результате инцидента в закрытой лаборатории .

Коронавирус в мире

В Норвегии после вакцинации препаратом производства Pfizer скончались 23 человека, сообщило норвежское агентство лекарственных средств. Все пациенты были пожилыми, с ослабленным иммунитетом.

Есть опасения, что британский штамм коронавируса значительно усугубит ситуацию в и без того перегруженной медицине, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, необходимо предпринять меры чтобы этого не допустить.

Открыто еще два новых штамма COVID-19, один из которых мутировал в США. Об этом сообщают ученые из университета Огайо.

Франция ужесточит правила въезда из-за «африканского» штамма с 15 января. Граждане стран вне Евросоюза должны будут пройти недельный карантин.

Новой волны коронавируса в мире весной не будет, потому что к тому времени сформируется достаточная иммунная прослойка, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Свою роль сыграет и солнечная погода.