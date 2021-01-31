31 января 2021

Команда Мусаева объяснила причины массовой драки на турнире MMA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по боксу и ММА в ДИВСе. Екатеринбург, дивс, бокс, ринг, боксерская арена
По словам секунданта Шамиля Мусаева, массовую драку после боя начал Урош Юришич Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Словенский боец MMA Урош Юришич сам спровоцировал массовую драку после поединка с Шамилем Мусаевым на турнире KSW в Польше. Об этом заявил секундант Мусаева Абусупьян Магомедов.

«Урош изначально вел себя агрессивно, и после того, как объявили судейское решение, он как с цепи сорвался. Начал что-то на своем языке кричать, потом подошел к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда все началось», — цитирует Магомедова ТАСС. По его словам, Мусаев бросил Юришича на ринг после того, как тот сказал некую неприятную для мусульман фразу.

Бой прошел 30 января в городе Лодзь (Польша). Мусаев победил единогласным решением судей по итогам трех раундов. После этого на ринге началась массовая драка.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...