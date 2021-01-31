Команда Мусаева объяснила причины массовой драки на турнире MMA

Словенский боец MMA Урош Юришич сам спровоцировал массовую драку после поединка с Шамилем Мусаевым на турнире KSW в Польше. Об этом заявил секундант Мусаева Абусупьян Магомедов.
«Урош изначально вел себя агрессивно, и после того, как объявили судейское решение, он как с цепи сорвался. Начал что-то на своем языке кричать, потом подошел к одному из наших угловых, дал по лицу, и оттуда все началось», — цитирует Магомедова ТАСС. По его словам, Мусаев бросил Юришича на ринг после того, как тот сказал некую неприятную для мусульман фразу.
Бой прошел 30 января в городе Лодзь (Польша). Мусаев победил единогласным решением судей по итогам трех раундов. После этого на ринге началась массовая драка.
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