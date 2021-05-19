Телеведущий Дмитрий Киселев и его коллеги заработали 334 млн рублей в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расходы на зарплаты руководителей Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) в 2020 году увеличилась почти на 90 млн рублей и составили 334 млн рублей. Часть этих денег получили телеведущий Дмитрий Киселев и бывший пресс-секретарь предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов.

«В 2020 году на зарплаты основного управленческого персонала ВГТРК было потрачено 334 млн рублей. В него входят 108 человек: это гендиректор компании Олег Добродеев, его девять заместителей (по данным СМИ, среди них — телепродюсер Антон Златопольский, телеведущий Дмитрий Киселев, журналист и бывший пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов и другие), а также члены совета директоров», — пишет «Собеседник.ру» со ссылкой на финансовую отчетность телерадиокомпании. В 2019 году на зарплаты руководства ВГТРК было потрачено 245,6 млн рублей.

На отпуск телеруководителей в прошлом году из федерального бюджета выделили 18,2 млн рублей (в 2019 году — 20,5 млн рублей). Еще 3,8 млн потратили на материальную помощь и связь (в 2019 году — 5 млн рублей). Основной доход ВГТРК — это продажа рекламы. Но в 2020 году ее объем сократился по сравнению с 2019 годом — 18,7 млрд против 20,7 млрд рублей. Другая статья дохода телекомпании — размещение видеопродукции и предоставление прав на видеоматериалы.

Государственная компания ВГТРК включает в себя десятки федеральных и региональных телеканалов, радиостанции и интернет-издания. Сын гендиректора ВГТРК Борис Добродеев руководит другой крупной российской корпорацией — Mail.ru Group, в активы которой входят соцсети ВКонтакте, Одноклассники, мобильные приложения «Ситимобил», «Юла» и платформа для доставки еды «Delivery Club».

Ранее СМИ раскрыли доходы телеведущих Андрея Малахова, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева. Из-за зарплат знаменитостей переругались пользователи социальных сетей.