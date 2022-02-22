В Тюмени лишили должности коррупционера из ХМАО

22 февраля 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Директор коллекторского агентства и бывший силовик сам оказался должником по делу о коррупции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшего силовика из Сургута (ХМАО) Павла Чепака, осужденного за коррупцию, по представлению прокуратуры в Тюмени лишили должности гендиректора коллекторского агентства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура провела проверку исполнения ООО „Аскалон“ законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Выявлено, что генеральный директор Общества не соответствует требованиям. В 2009 году мужчина был судим в Сургуте. Занимая должность оперуполномоченного Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, он и его коллега по службе получили взятку в сумме 1,6 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Экс-силовика приговорили к возврату полученных денег, но до настоящего времени он этого не сделал. Таким образом, директор коллекторского агентства (по данным системы «Правосудие», его имя — Павел Чепак) сам оказался должником. По представлению прокуратуры мужчину лишили полномочий, а также привлекли к ответственности за нарушение требований о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Мужчина обжаловал решение, но Арбитражный суд Тюменской области оставил его без изменения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшего силовика из Сургута (ХМАО) Павла Чепака, осужденного за коррупцию, по представлению прокуратуры в Тюмени лишили должности гендиректора коллекторского агентства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура провела проверку исполнения ООО „Аскалон“ законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Выявлено, что генеральный директор Общества не соответствует требованиям. В 2009 году мужчина был судим в Сургуте. Занимая должность оперуполномоченного Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, он и его коллега по службе получили взятку в сумме 1,6 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Экс-силовика приговорили к возврату полученных денег, но до настоящего времени он этого не сделал. Таким образом, директор коллекторского агентства (по данным системы «Правосудие», его имя — Павел Чепак) сам оказался должником. По представлению прокуратуры мужчину лишили полномочий, а также привлекли к ответственности за нарушение требований о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Мужчина обжаловал решение, но Арбитражный суд Тюменской области оставил его без изменения.