В Кремле заявили, что Зеленский остается президентом Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
В Кремле проанализируют заявление Зеленского о готовности признать нейтральный стаус Украины Фото:
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Военная операция РФ на Украине

В Кремле нет других мнений по поводу того, кто является президентом Украины. Это, безусловно, Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Да, конечно. Зеленский — президент Украины», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины.

Песков также заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины. «Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это движение в сторону позитива. Нам предстоит его проанализировать», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли остановлена военная операция на Украине, если Зеленский признает нейтральный статус республики.

О начале военной операции на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По его словам, операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В Кремле нет других мнений по поводу того, кто является президентом Украины. Это, безусловно, Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Да, конечно. Зеленский — президент Украины», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины. Песков также заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины. «Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это движение в сторону позитива. Нам предстоит его проанализировать», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли остановлена военная операция на Украине, если Зеленский признает нейтральный статус республики. О начале военной операции на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По его словам, операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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