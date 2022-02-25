В Кремле заявили, что Зеленский остается президентом Украины

В Кремле нет других мнений по поводу того, кто является президентом Украины. Это, безусловно, Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Да, конечно. Зеленский — президент Украины», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины.
Песков также заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины. «Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это движение в сторону позитива. Нам предстоит его проанализировать», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли остановлена военная операция на Украине, если Зеленский признает нейтральный статус республики.
О начале военной операции на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По его словам, операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
В Кремле нет других мнений по поводу того, кто является президентом Украины. Это, безусловно, Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Да, конечно. Зеленский — президент Украины», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины. Песков также заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины. «Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это движение в сторону позитива. Нам предстоит его проанализировать», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли остановлена военная операция на Украине, если Зеленский признает нейтральный статус республики. О начале военной операции на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По его словам, операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.