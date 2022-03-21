Врач из Украины, обещавший кастрировать россиян, передумал

21 марта 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Украинский врач и руководитель проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко отказался от своего заявления о том, что российских военных, попавших в плен к украинцам, будут кастрировать. Опровержение он написал на своей официальной странице в Facebook. «ПДМШ никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль», — говорится в заявлении. Друзенко также отметил, что украинские врачи спасают жизни. Скандал вокруг него разразился после слов о том, что раненых российских солдат будут пытать и кастрировать. Военный главврач, выступая в прямом эфире украинского телеканала, заявил, что «дал указание врачам мобильных госпиталей» об этих действиях, пишет MK.RU. Реакция от российской стороны последовала незамедлительно. Так, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Друзенко, сообщает Пятый канал. Правоохранители также дадут процессуальную оценку действиям последнего. Спецоперация ВС РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против ДНР и ЛНР началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона блокирует передвижение беженцев и использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над пленными российскими военнослужащими.