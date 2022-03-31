Кремль: схема оплаты за газ в рублях будет единой для недругов РФ

Все недружественные России страны будут оплачивать газ по единой схеме, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новая схема расчета за газ в рублях будет единой для всех недружественных России стран. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, будут ли сделаны какие-то исключения.

«Нет. Это касается всех недружественных стран», — пояснил Песков.

Накануне во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин разъяснил, как Германия сможет оплачивать российский газ. После этого с представителем Шольца по поручению Путина созвонился помощник российского лидера Максим Орешкин и подробно проинформировал о новой схеме расчетов. Она будет представлена официально в ближайшее время.