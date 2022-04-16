Депутат Госдумы отчитался о 148 объектах недвижимости

Алексей Ткачев за 2021 год заработал полмиллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Во владении депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Алексея Ткачева к концу прошлого года оказалось 148 объектов недвижимости. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте Государственной думы РФ.

Из документа следует, что в собственности Ткачева находятся 146 земельных участков и два жилых дома, а в пользовании — участок земли, дом и квартира. За год Ткачев заработал 5 млн 716 тысяч рублей. Помимо этого, депутат задекларировал доход трех своих детей: каждому из наследников сенатор безвозмездно отдал в пользование по квартире площадью 71 квадратный метр.

Ранее из декларации о доходах стало известно, что свердловский депутат Госдумы Зелимхан Муцоев разбогател в 65 раз за год. А самым богатым депутатом Думы в Пермском крае стал айтишник, основатель фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин. Он задекларировал доход в 229 млн рублей.