Россия готовит доказательства преступлений Киева против Донбасса

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Россия собирает доказательства преступлений с 2014 года, заявляют в СК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет (СК) России собирает доказательства преступлений Киева, которые совершали по отношению к жителям Донбасса. Об этом сообщили в ведомстве.

«Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Сейчас также документируются преступные действия в отношении российских военнослужащих», — сообщается на сайте СК РФ.

Информацию о преступлениях собирает Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого участвуют общественники из более чем 20 стран. Материалы, которые собирает общественный институт, следователи будут изучать и анализировать вместе с имеющимися доказательствами. Собранные факты передадут суду.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. Также РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. Российские военнослужащие перехватили доказательства готовящейся атаки, которая была запланирована на март, сообщали в министерстве.

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Следственный комитет (СК) России собирает доказательства преступлений Киева, которые совершали по отношению к жителям Донбасса. Об этом сообщили в ведомстве. «Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Сейчас также документируются преступные действия в отношении российских военнослужащих», — сообщается на сайте СК РФ. Информацию о преступлениях собирает Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого участвуют общественники из более чем 20 стран. Материалы, которые собирает общественный институт, следователи будут изучать и анализировать вместе с имеющимися доказательствами. Собранные факты передадут суду. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. Также РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. Российские военнослужащие перехватили доказательства готовящейся атаки, которая была запланирована на март, сообщали в министерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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