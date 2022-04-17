Россия готовит доказательства преступлений Киева против Донбасса

Следственный комитет (СК) России собирает доказательства преступлений Киева, которые совершали по отношению к жителям Донбасса. Об этом сообщили в ведомстве.
«Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Сейчас также документируются преступные действия в отношении российских военнослужащих», — сообщается на сайте СК РФ.
Информацию о преступлениях собирает Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого участвуют общественники из более чем 20 стран. Материалы, которые собирает общественный институт, следователи будут изучать и анализировать вместе с имеющимися доказательствами. Собранные факты передадут суду.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. Также РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. Российские военнослужащие перехватили доказательства готовящейся атаки, которая была запланирована на март, сообщали в министерстве.
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