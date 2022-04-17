Россия готовит доказательства преступлений Киева против Донбасса

17 апреля 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Россия собирает доказательства преступлений с 2014 года, заявляют в СК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет (СК) России собирает доказательства преступлений Киева, которые совершали по отношению к жителям Донбасса. Об этом сообщили в ведомстве. «Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Сейчас также документируются преступные действия в отношении российских военнослужащих», — сообщается на сайте СК РФ. Информацию о преступлениях собирает Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого участвуют общественники из более чем 20 стран. Материалы, которые собирает общественный институт, следователи будут изучать и анализировать вместе с имеющимися доказательствами. Собранные факты передадут суду. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. Также РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. Российские военнослужащие перехватили доказательства готовящейся атаки, которая была запланирована на март, сообщали в министерстве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Следственный комитет (СК) России собирает доказательства преступлений Киева, которые совершали по отношению к жителям Донбасса. Об этом сообщили в ведомстве. «Следственный комитет России с 2014 года фиксирует доказательства преступлений киевского режима, совершаемых против мирных жителей Донбасса. Сейчас также документируются преступные действия в отношении российских военнослужащих», — сообщается на сайте СК РФ. Информацию о преступлениях собирает Международный общественный трибунал по Украине, в работе которого участвуют общественники из более чем 20 стран. Материалы, которые собирает общественный институт, следователи будут изучать и анализировать вместе с имеющимися доказательствами. Собранные факты передадут суду. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. Также РФ предотвратила нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. Российские военнослужащие перехватили доказательства готовящейся атаки, которая была запланирована на март, сообщали в министерстве.