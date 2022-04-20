Генсек ООН захотел приехать в Москву и Киев

20 апреля 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Гутерреш хочет обсудить перемирие с главами РФ и Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил Москву и Киев принять его для обсуждения ситуации на Украине. Об этмо сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге. «Вчера вечером были переданы письма в постпредство РФ и Украины при ООН. В этих письмах генсек просит президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и в Киеве соотвественно», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Как отмечает представитель генсека ООН, Гутерреш намерен обсудить срочные шаги для установления мира на Украине. Ранее он призвал страны установить четырехдневное перемирие на время Пасхи, напоминает RT. Как ранее заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не заинтересован в перемирии с Россией, а новых «минских договоренностей» с Россией не будет. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил Москву и Киев принять его для обсуждения ситуации на Украине. Об этмо сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге. «Вчера вечером были переданы письма в постпредство РФ и Украины при ООН. В этих письмах генсек просит президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и в Киеве соотвественно», — приводит слова Дюжаррика РИА «Новости». Как отмечает представитель генсека ООН, Гутерреш намерен обсудить срочные шаги для установления мира на Украине. Ранее он призвал страны установить четырехдневное перемирие на время Пасхи, напоминает RT. Как ранее заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не заинтересован в перемирии с Россией, а новых «минских договоренностей» с Россией не будет. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.