Пушков: Запад поплатится экономикой за игру в подчинение мира

21 мая 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Пушков обвинил Запад в глобальных продовольственном и энергетическом кризисе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, стремление Запада к однополярности привело привело к катастрофическим последствиям для мировой экономики. «Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности. «Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, (политики. — Прим. ред.) на Западе по большому счету „проглядели“, что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада», — заключил сенатор. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия наблюдаются в США и странах ЕС. Так, Россия в ответ на ограничения ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза. Сообщалось, что из-за санкций против РФ Европу ждет продуктовый кризис. Немецкие продовольственные ассоциации предрекли дефицит продовольствия в скором времени. Об этом же об этом же предупреждал помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, вина за это лежит не на России, как пытаются представить на Западе, а на США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса стала позиция Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, стремление Запада к однополярности привело привело к катастрофическим последствиям для мировой экономики. «Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности. «Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, (политики. — Прим. ред.) на Западе по большому счету „проглядели“, что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада», — заключил сенатор. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако негативные последствия наблюдаются в США и странах ЕС. Так, Россия в ответ на ограничения ввела запрет на поставку зерна и сахара странам Евразийского экономического союза. Сообщалось, что из-за санкций против РФ Европу ждет продуктовый кризис. Немецкие продовольственные ассоциации предрекли дефицит продовольствия в скором времени. Об этом же об этом же предупреждал помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, вина за это лежит не на России, как пытаются представить на Западе, а на США.