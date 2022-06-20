Литва отправила на Украину оборудование для открытия портов

Литва и ЕС хотят разблокировать порты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На Украину отправили оборудование для разблокировки портов. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.

«Чтобы открыть их (украинские порты), нужно военное оборудование… Некоторое оборудование уже посылается на Украину… К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет. И есть европейские страны, страны Евросоюза, у которых есть оборудование, и если они его поставят, я думаю, мы сможем решить продовольственный кризис гораздо быстрее», — сказал Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе.