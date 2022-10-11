В Турции предрекли конец существования Украины из-за поддержки США

12 октября 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Зеленский делает все для развязывания ядерной войны, считает обозреватель Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина представляет собой наглядный пример того, во что превращаются «поддерживаемые» США страны. Такое мнение выразил обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас. «Украины в известном смысле не останется. После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы», — говорится в материале. Как утверждает обозреватель, Украина делает все возможное для развязывания ядерной войны, не думая о последствиях. «Украинский комик президент [Владимир] Зеленский сейчас разыгрывает трагедию и говорит: „Меня сожгли, значит, сгорит весь мир“», — подмечает автор. По его мнению, взрыв на Крымском мосту, организованный спецслужбами Киева, стал «очень драматической точкой» в отношениях двух стран. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. После массированных ударов РФ по объектам украинской инфраструктуры президент США Джо Байден пообещал Зеленскому современные средства противовоздушной обороны. Однако на следующий день страны G7 не приняли решения об увеличении военной помощи Украине. В МИД РФ предупредили США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина представляет собой наглядный пример того, во что превращаются «поддерживаемые» США страны. Такое мнение выразил обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас. «Украины в известном смысле не останется. После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы», — говорится в материале. Как утверждает обозреватель, Украина делает все возможное для развязывания ядерной войны, не думая о последствиях. «Украинский комик президент [Владимир] Зеленский сейчас разыгрывает трагедию и говорит: „Меня сожгли, значит, сгорит весь мир“», — подмечает автор. По его мнению, взрыв на Крымском мосту, организованный спецслужбами Киева, стал «очень драматической точкой» в отношениях двух стран. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. После массированных ударов РФ по объектам украинской инфраструктуры президент США Джо Байден пообещал Зеленскому современные средства противовоздушной обороны. Однако на следующий день страны G7 не приняли решения об увеличении военной помощи Украине. В МИД РФ предупредили США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт.