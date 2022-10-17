ВС РФ ударили по Киеву и отбросили ВСУ на исходные позиции под Донецком: главное об СВО к 17 октября

17 октября 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Согласно сообщению Минобороны, целью обстрела ВС РФ были объекты военного управления и системы энергетики Украины Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские вооруженные силы нанесли удары по Киеву высокоточным оружием и отбросили вооруженные силы Украины на исходные позиции в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 октября. ВС РФ продолжили удары высокоточным оружием по Киеву. Согласно сообщению Минобороны РФ, целью обстрела были объекты военного управления и системы энергетики Украины, находящиеся в Киеве. «Все назначенные объекты были поражены», — заключили в ведомстве.

Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции в направлении населенного пункта Стряповка в ДНР. В Минобороны России уточнили, что подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи после неудачной попытки наступления в направлении населенного пункта.

Врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ на херсонском направлении потеряли 9,8 тысячи военных. По его словам, потери вооруженных сил Украины составили кадровые военные и наемники.

Совет Евросоюза объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 500 млн евро. На данный момент общая сумма, которую ЕС отправил в рамках военной помощи Украине, доходит до 3,1 млрд евро. «Евросоюз будет оказывать помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что обмен между сторонами пройдет по формуле 110 на 110. Однако после совершения обмена Пушилин отметил, что украинской стороне было передано 108 пленных. «Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — написал врио главы ДНР в своем telegram-канале.

Командир дивизиона ВС РФ по направлению Невельская — Первомайская заявил, что защитники Донецка сражаются с врагом, «как маленькая семья». По его словам, солдаты батареи никогда не бросают друг друга в одиночку с какими-то проблемами и сражаются сплоченно.

Российские вооруженные силы нанесли удары по Киеву высокоточным оружием и отбросили вооруженные силы Украины на исходные позиции в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 октября. Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции в направлении населенного пункта Стряповка в ДНР. В Минобороны России уточнили, что подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи после неудачной попытки наступления в направлении населенного пункта. Врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ на херсонском направлении потеряли 9,8 тысячи военных. По его словам, потери вооруженных сил Украины составили кадровые военные и наемники. Совет Евросоюза объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 500 млн евро. На данный момент общая сумма, которую ЕС отправил в рамках военной помощи Украине, доходит до 3,1 млрд евро. «Евросоюз будет оказывать помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что обмен между сторонами пройдет по формуле 110 на 110. Однако после совершения обмена Пушилин отметил, что украинской стороне было передано 108 пленных. «Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — написал врио главы ДНР в своем telegram-канале. Командир дивизиона ВС РФ по направлению Невельская — Первомайская заявил, что защитники Донецка сражаются с врагом, «как маленькая семья». По его словам, солдаты батареи никогда не бросают друг друга в одиночку с какими-то проблемами и сражаются сплоченно.