Италия намерена помочь Украине системами ПВО 08 ноября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 + Количество средств противовоздушной обороны, которое планирует поставить Италия, не сообщается Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Италии планируют помочь Украине поставками систем ПВО. Об этом сообщил представитель итальянского правительства. «Рим готов поставить Украине различные системы ПВО, включая франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T, итальянские зенитные ракеты средней дальности Aspide и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger», — передает «Интерфакс» слова политического деятеля. При этом количество средств противовоздушной обороны, которое планируется поставить, не сообщается. Также неизвестны сроки доставки первых партий. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Ранее газета The Times сообщила, что на Украине заканчиваются средства ПВО. Власти Италии планируют помочь Украине поставками систем ПВО. Об этом сообщил представитель итальянского правительства. «Рим готов поставить Украине различные системы ПВО, включая франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T, итальянские зенитные ракеты средней дальности Aspide и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger», — передает «Интерфакс» слова политического деятеля. При этом количество средств противовоздушной обороны, которое планируется поставить, не сообщается. Также неизвестны сроки доставки первых партий. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. После этого Украина начала требовать военную поддержку от стран Запада. Ранее газета The Times сообщила, что на Украине заканчиваются средства ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям