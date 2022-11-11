ЛДПР открыла свое отделение в ДНР

12 ноября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

В планы партии входит проведение учредительных конференций на территории ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Донецкой Народной Республике открылось отделение ЛДПР. В учредительной конференции в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области приняли участие 72 члена партии из Донецка. «Донецкие коллеги проходили здесь своего рода обучение: ростовские партийцы помогали с документами, рассказывали, как устроены процессы и юридические процедуры», — приводит сообщение пресс-службы партии « Коммерсант ». Руководителем отделения ЛДПР в Донбассе путем тайного голосования избран Андрей Крамар, который до официального учреждения координировал работу партии в регионе. Всего на мероприятии присутствовали около 100 человек, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий. В планы ЛДПР входит проведение конференций на территории ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее в ЛНР и ДНР начала работу партия «Единая Россия». Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы Республики Денис Пушилин, Луганского отделения — председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

В Донецкой Народной Республике открылось отделение ЛДПР. В учредительной конференции в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области приняли участие 72 члена партии из Донецка. «Донецкие коллеги проходили здесь своего рода обучение: ростовские партийцы помогали с документами, рассказывали, как устроены процессы и юридические процедуры», — приводит сообщение пресс-службы партии «Коммерсант». Руководителем отделения ЛДПР в Донбассе путем тайного голосования избран Андрей Крамар, который до официального учреждения координировал работу партии в регионе. Всего на мероприятии присутствовали около 100 человек, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий. В планы ЛДПР входит проведение конференций на территории ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее в ЛНР и ДНР начала работу партия «Единая Россия». Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы Республики Денис Пушилин, Луганского отделения — председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.