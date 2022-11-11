ЛДПР открыла свое отделение в ДНР

В Донецкой Народной Республике открылось отделение ЛДПР. В учредительной конференции в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области приняли участие 72 члена партии из Донецка.
«Донецкие коллеги проходили здесь своего рода обучение: ростовские партийцы помогали с документами, рассказывали, как устроены процессы и юридические процедуры», — приводит сообщение пресс-службы партии «Коммерсант». Руководителем отделения ЛДПР в Донбассе путем тайного голосования избран Андрей Крамар, который до официального учреждения координировал работу партии в регионе.
Всего на мероприятии присутствовали около 100 человек, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий. В планы ЛДПР входит проведение конференций на территории ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в ЛНР и ДНР начала работу партия «Единая Россия». Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы Республики Денис Пушилин, Луганского отделения — председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.
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В Донецкой Народной Республике открылось отделение ЛДПР. В учредительной конференции в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области приняли участие 72 члена партии из Донецка. «Донецкие коллеги проходили здесь своего рода обучение: ростовские партийцы помогали с документами, рассказывали, как устроены процессы и юридические процедуры», — приводит сообщение пресс-службы партии «Коммерсант». Руководителем отделения ЛДПР в Донбассе путем тайного голосования избран Андрей Крамар, который до официального учреждения координировал работу партии в регионе. Всего на мероприятии присутствовали около 100 человек, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий. В планы ЛДПР входит проведение конференций на территории ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее в ЛНР и ДНР начала работу партия «Единая Россия». Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы Республики Денис Пушилин, Луганского отделения — председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.