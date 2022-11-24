WSJ: Европа начала эксплуатировать пенсионеров для помощи Украине

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Европейские производители оружия пытаются наращивать производство, чтобы удовлетворить заказы для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за постоянных оружейных заказов со стороны Украины, европейские производители оружия начали привлекать к работе пенсионеров. Об этом написали в Wall Street Journal.

«Raytheon Technologies (авиастроительная компания — прим. URA.RU) разобрала старые „Стингеры“ и вернула вышедших на пенсию, чтобы увеличить производство, которое сократилось до минимума», — написали в издании. Там уточнили, что крупнейшие в мире изготовители оружия пытаются наращивать объемы производства ракетных установок, боеприпасов и танковой техники. Все это сделано, чтобы удовлетворить спрос, вызванный боевыми действиями на Украине.

После начала спецоперации РФ страны Евросоюза начали активно поставлять Киеву военную помощь. В отправке военной помощи задействовано 25 стран. Из них 21 — члены НАТО, сообщает RT. Позже стало известно, что страны Североатлантического альянса оказались не готовы к поставкам вооружения из-за нехватки собственных запасов.

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Из-за постоянных оружейных заказов со стороны Украины, европейские производители оружия начали привлекать к работе пенсионеров. Об этом написали в Wall Street Journal. «Raytheon Technologies (авиастроительная компания — прим. URA.RU) разобрала старые „Стингеры“ и вернула вышедших на пенсию, чтобы увеличить производство, которое сократилось до минимума», — написали в издании. Там уточнили, что крупнейшие в мире изготовители оружия пытаются наращивать объемы производства ракетных установок, боеприпасов и танковой техники. Все это сделано, чтобы удовлетворить спрос, вызванный боевыми действиями на Украине. После начала спецоперации РФ страны Евросоюза начали активно поставлять Киеву военную помощь. В отправке военной помощи задействовано 25 стран. Из них 21 — члены НАТО, сообщает RT. Позже стало известно, что страны Североатлантического альянса оказались не готовы к поставкам вооружения из-за нехватки собственных запасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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