WSJ: Европа начала эксплуатировать пенсионеров для помощи Украине

Из-за постоянных оружейных заказов со стороны Украины, европейские производители оружия начали привлекать к работе пенсионеров. Об этом написали в Wall Street Journal.
«Raytheon Technologies(авиастроительная компания — прим. URA.RU) разобрала старые „Стингеры“ и вернула вышедших на пенсию, чтобы увеличить производство, которое сократилось до минимума», — написали в издании. Там уточнили, что крупнейшие в мире изготовители оружия пытаются наращивать объемы производства ракетных установок, боеприпасов и танковой техники. Все это сделано, чтобы удовлетворить спрос, вызванный боевыми действиями на Украине.
После начала спецоперации РФ страны Евросоюза начали активно поставлять Киеву военную помощь. В отправке военной помощи задействовано 25 стран. Из них 21 — члены НАТО, сообщает RT. Позже стало известно, что страны Североатлантического альянса оказались не готовы к поставкам вооружения из-за нехватки собственных запасов.
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Из-за постоянных оружейных заказов со стороны Украины, европейские производители оружия начали привлекать к работе пенсионеров. Об этом написали в Wall Street Journal. «Raytheon Technologies (авиастроительная компания — прим. URA.RU) разобрала старые „Стингеры“ и вернула вышедших на пенсию, чтобы увеличить производство, которое сократилось до минимума», — написали в издании. Там уточнили, что крупнейшие в мире изготовители оружия пытаются наращивать объемы производства ракетных установок, боеприпасов и танковой техники. Все это сделано, чтобы удовлетворить спрос, вызванный боевыми действиями на Украине. После начала спецоперации РФ страны Евросоюза начали активно поставлять Киеву военную помощь. В отправке военной помощи задействовано 25 стран. Из них 21 — члены НАТО, сообщает RT. Позже стало известно, что страны Североатлантического альянса оказались не готовы к поставкам вооружения из-за нехватки собственных запасов.