Суд отменил приговор лидеру разбойного сообщества «ЕНОТ»

29 ноября 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Отменен приговор, по которому фигурант получил 14 лет и 6 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мосгорсуд отменил приговор экс-сотрудника МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 лет и 6 месяцев по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), позиционирующего себя как региональная общественная организация. В понедельник, 28 ноября, апелляционная инстанция огласила свое решение, согласно которому дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. «Из приговора следовало, что преступное сообщество было создано офицерами ФСБ, которые после ряда преступлений, якобы совершенных его участниками, ОПС бросили, после этого его управляющим и стал научный работник Андрей Молокоедов», — отметил защитник в разговоре с « Комммерсантом ». По его словам, прямых улик, подтверждающих это, у следствия не было, однако обвиняющая сторона пошла на фальсификации доказательств. Отменив приговор, менять меру пресечения Молокоедову, Мосгорсуд не стал. Подозреваемый остался под стражей. Андрей Молокоедов обвиняется Следственным комитетом РФ (СКР РФ) в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством. По версии следствия, в 2018 году он, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), организовал нападение его участников на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих подчиненных высказывал угрозы директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху. В январе это года Антон Барякшев, признавший свою вину в организации оргпреступного сообщества (ОПС), а также в кражах и бандитизме, отказался от признания своей вины, а также от дачи показаний на своих соратников. ОПС действовало под прикрытием организации ЧВК ЕНОТ Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «ЕНОТ» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мосгорсуд отменил приговор экс-сотрудника МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 лет и 6 месяцев по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), позиционирующего себя как региональная общественная организация. В понедельник, 28 ноября, апелляционная инстанция огласила свое решение, согласно которому дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. «Из приговора следовало, что преступное сообщество было создано офицерами ФСБ, которые после ряда преступлений, якобы совершенных его участниками, ОПС бросили, после этого его управляющим и стал научный работник Андрей Молокоедов», — отметил защитник в разговоре с «Комммерсантом». По его словам, прямых улик, подтверждающих это, у следствия не было, однако обвиняющая сторона пошла на фальсификации доказательств. Отменив приговор, менять меру пресечения Молокоедову, Мосгорсуд не стал. Подозреваемый остался под стражей. Андрей Молокоедов обвиняется Следственным комитетом РФ (СКР РФ) в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством. По версии следствия, в 2018 году он, возглавив ОПС, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), организовал нападение его участников на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих подчиненных высказывал угрозы директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху. В январе это года Антон Барякшев, признавший свою вину в организации оргпреступного сообщества (ОПС), а также в кражах и бандитизме, отказался от признания своей вины, а также от дачи показаний на своих соратников. ОПС действовало под прикрытием организации ЧВК ЕНОТ Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «ЕНОТ» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима.