Матвиенко намекнула на новое назначение Кудрина

Матвиенко надеется, что с новым назначением Кудрина Совет Федерации РФ будет выходить в топ «Яндекса»
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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей, портрет
Валентина Матвиенко выразила надежду, что Совета Федерации РФ будет выходить в топ «Яндекса» Фото:

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила надежду, что с новым назначением экс-председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, Совет будет чаще выходить в топ «Яндекса». Об этом она заявила во время заседания.

«Надеюсь, что с вашим приходом Совет Федерации будет чаще выходить в топ „Яндекса“ с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — отметила Матвиенко. Трансляция заседания Счетной палаты РФ проводилась во «ВКонтакте».

Совфед освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября. Участие в тайном голосовании приняли 152 сенатора. Журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале отметила, что один из сенаторов воздержался в ходе голосования.

Ранее сообщалось, что VK выкупила «Яндекс.Новости» и «Дзен». Сообщалось, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс».

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила надежду, что с новым назначением экс-председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, Совет будет чаще выходить в топ «Яндекса». Об этом она заявила во время заседания. «Надеюсь, что с вашим приходом Совет Федерации будет чаще выходить в топ „Яндекса“ с теми важными заявлениями, которые мы делаем», — отметила Матвиенко. Трансляция заседания Счетной палаты РФ проводилась во «ВКонтакте». Совфед освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября. Участие в тайном голосовании приняли 152 сенатора. Журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале отметила, что один из сенаторов воздержался в ходе голосования. Ранее сообщалось, что VK выкупила «Яндекс.Новости» и «Дзен». Сообщалось, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс».
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